Fête mondiale du Jeu -Bibliothèque Simone Veil Aixe-sur-Vienne, 24 mai 2022, Aixe-sur-Vienne. Fête mondiale du Jeu -Bibliothèque Simone Veil Rue Georges Emmanuel Clancier Aixe-sur-Vienne

2022-05-24 – 2022-05-28

Rue Georges Emmanuel Clancier Haute-Vienne Aixe-sur-Vienne Rendez-vous à la bibliothèque Simone Veil durant les horaires d’ouverture au public:

– mardi de 16h à 18h

– mercredi de 10h à 12h30et de 14h à 18h

– vendredi de 12h à 17h

Fête mondiale du jeu pour toutes et tous avec 16 jeux mis à disposition par La Marelle Limousine du mardi 24 au samedi 28 mai. Rendez-vous à la bibliothèque Simone Veil durant les horaires d'ouverture au public:

– mardi de 16h à 18h

– mercredi de 10h à 12h30et de 14h à 18h

– vendredi de 12h à 17h

– samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h. Gratuit.

– mardi de 16h à 18h

– mercredi de 10h à 12h30et de 14h à 18h

– vendredi de 12h à 17h

– samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h. Gratuit. Rue Georges Emmanuel Clancier Aixe-sur-Vienne

