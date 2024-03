Fête Franco-Allemande Ancienne école de Mérignac Isle, samedi 27 janvier 2024.

Fête Franco-Allemande Un moment ludique et convivial pour célébrer l’amitié franco-allemande ! Samedi 27 janvier, 18h00 Ancienne école de Mérignac Entrée libre, gratuite et sans réservation

Les volontaires de l’Association des Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine (ACJNA) organisent un projet « 10 jours franco-allemands ». Celui-ci est soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand.

Il est scindé en deux actions dont une JOURNEE FRANCO-ALLEMANDE le 27 janvier 2024.

Au cours de cette journée, tu peux participer à une fête franco-allemande à partir de 18h, l’événement phare de ce projet !

Entre dégustation de bières à l’aveugle, exposition, quiz, bingo, buffet, création de cocktail et bien d’autres ; les petits et grands vivront un moment ludique, convivial et culturel unique !

RDV à l’ancienne école de Mérignac, 1 avenue Mérignac, 87170 ISLE

Entrée libre, gratuite et sans réservation.

Ancienne école de Mérignac 1 avenue de mérignac, 87170 ISLE Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

