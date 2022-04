Fête et brocante de Biencourt Biencourt Biencourt Catégories d’évènement: Biencourt

Somme

Fête et brocante de Biencourt Biencourt, 26 mai 2022, Biencourt. Fête et brocante de Biencourt Biencourt

2022-05-26 08:30:00 – 2022-05-26

Biencourt Somme Biencourt Brocante de 7h00 à 18h00 en centre bourg – Emplacement gratuit.

Environ 30 exposants

Restauration et buvette sur place

Infos :

– 03 22 19 47 90

– Mairie : 03 22 28 54 42 (Jeudi de 17h00 à 19h00)

Biencourt

