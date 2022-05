Fête du thé Saint-Pierre-Azif, 28 mai 2022, Saint-Pierre-Azif.

Fête du thé Eco-domaine de Bouquetot Chemin des Broches Saint-Pierre-Azif

2022-05-28 – 2022-05-28 Eco-domaine de Bouquetot Chemin des Broches

Saint-Pierre-Azif Calvados Saint-Pierre-Azif

Jardins de thé cultive et transforme du thé en Normandie sur l’éco-domaine de Bouquetot. Pour fêter la journée internationale du thé, Jardins de thé organise une “Fête du thé” avec 4 visites découvertes du jardin qui consistent en la découverte du jardin, la cueillette de jeunes pousses de thé, la cérémonie du thé et dégustation de thé, l’atelier pour démarrer son jardin de thé chez soi et vente de théières.

Horaires des visites : 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.

Jardins de thé cultive et transforme du thé en Normandie sur l’éco-domaine de Bouquetot. Pour fêter la journée internationale du thé, Jardins de thé organise une “Fête du thé” avec 4 visites découvertes du jardin qui consistent en la découverte du…

bouquetot-anim@ecopya.org +33 7 55 66 48 20 https://ecopya.org/

Jardins de thé cultive et transforme du thé en Normandie sur l’éco-domaine de Bouquetot. Pour fêter la journée internationale du thé, Jardins de thé organise une “Fête du thé” avec 4 visites découvertes du jardin qui consistent en la découverte du jardin, la cueillette de jeunes pousses de thé, la cérémonie du thé et dégustation de thé, l’atelier pour démarrer son jardin de thé chez soi et vente de théières.

Horaires des visites : 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.

Eco-domaine de Bouquetot Chemin des Broches Saint-Pierre-Azif

dernière mise à jour : 2022-05-05 par