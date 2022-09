Fête du raisin – Election de la Reine et Grand bal Molsheim Molsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Molsheim

Fête du raisin – Election de la Reine et Grand bal Molsheim, 8 octobre 2022, Molsheim. Fête du raisin – Election de la Reine et Grand bal

rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin

2022-10-08 – 2022-10-08 Molsheim

Bas-Rhin Chaque année durant la fête des vendanges, la ville de Molsheim choisit sa « Reine du raisin » et ses dauphines en présence de Bacchus. L’élection est suivie d’un grand bal des vendanges animé par l’orchestre Marley Brown.

Buvette et petite restauration sur place. Bal pour l’élection de la reine du raisin Molsheim

dernière mise à jour : 2022-09-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Molsheim Autres Lieu Molsheim Adresse rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin Ville Molsheim lieuville Molsheim Departement Bas-Rhin

Molsheim Molsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/molsheim/

Fête du raisin – Election de la Reine et Grand bal Molsheim 2022-10-08 was last modified: by Fête du raisin – Election de la Reine et Grand bal Molsheim Molsheim 8 octobre 2022 Bas-Rhin Molsheim rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin

Molsheim Bas-Rhin