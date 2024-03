Fête du jeu Salle des Fêtes Penestin, vendredi 22 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T18:30:00+01:00 – 2024-03-22T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

Entre enfants, adultes ou en famille, venez découvrir divers jeux !

Au programme du vendredi :

Soirée jeux avec apéritif offert !

Au programme du samedi :

10h30 à 11h30 : Atelier Langue des signes (apprentissage des signes et jeu Qui-est-ce? – participation libre)

10h00 à 12h00 : Découverte de nouveaux jeux, suivi d’un verre de l’amitié.

14h00 à 16h00 : Concours de puzzles, suivi d’un goûté.

