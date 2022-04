Fête du foin Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Fête du foin Istres, 12 juin 2022, Istres. Fête du foin Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres

2022-06-12 – 2022-06-12 Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen

Istres Bouches-du-Rhône Nombreuses animations, ballade à poney gratuite, mini ferme, foire artisanale, vieux métiers vous attendent Chaque année, au mois de juin, Entressen célèbre le foin de Crau lors d’une manifestation donnant la part belle aux agriculteurs, producteurs et associations traditonnelles +33 6 45 37 56 16 Nombreuses animations, ballade à poney gratuite, mini ferme, foire artisanale, vieux métiers vous attendent Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Ville Istres lieuville Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Fête du foin Istres 2022-06-12 was last modified: by Fête du foin Istres Istres 12 juin 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône