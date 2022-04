Fête des Moissons Stotzheim Stotzheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Stotzheim

Fête des Moissons Stotzheim, 17 juillet 2022, Stotzheim. Fête des Moissons Stotzheim

2022-07-17 10:00:00 – 2022-07-17 20:00:00

Stotzheim Bas-Rhin Stotzheim Animations pour les enfants et les adultes toute la journée sur le thème des métiers 1900 et de la moisson, 14h départ des moissonneurs pour la récolte; de la fossile aux premières machines agricoles. Petite restauration. Fête champêtre +33 6 09 61 22 30 Animations pour les enfants et les adultes toute la journée sur le thème des métiers 1900 et de la moisson, 14h départ des moissonneurs pour la récolte; de la fossile aux premières machines agricoles. Petite restauration. Stotzheim

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Stotzheim Autres Lieu Stotzheim Adresse Ville Stotzheim lieuville Stotzheim Departement Bas-Rhin

Stotzheim Stotzheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/stotzheim/

Fête des Moissons Stotzheim 2022-07-17 was last modified: by Fête des Moissons Stotzheim Stotzheim 17 juillet 2022 Bas-Rhin Stotzheim

Stotzheim Bas-Rhin