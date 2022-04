Fête de l’asperge verte Mallemort Mallemort Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Mallemort

Fête de l’asperge verte Mallemort, 2 avril 2022, Mallemort. Fête de l’asperge verte Mallemort

2022-04-02 – 2022-04-03

Mallemort Bouches-du-Rhône Mallemort Samedi 2 avril

17h cours de cuisine autour de l’asperge verte avec Benoît Molin, disciple de Gaston Lenôtre, sur inscription



Dimanche 3 avril

10h30: visite de l’aspergeraie et de l’histoire du domaine St Vincent

10h à 15h: concours de dessin pour enfants 8/12 ans (thème Nature) Remise des prix à 16h30

11h à 14h30: Animation musicale avec repas (menu autour de l’asperge) – 28€ adulte /10€ enfant sur réservation au 06 69 41 09 16

15h: visite de l’aspergeraie et de l’histoire du domaine St Vincent Fête de l’asperge avec cours de cuisine, repas, et marché gourmand autour de l’asperge, concours de dessins pour enfants. domainesaintvincent@orange.fr +33 4 90 59 42 35 https://www.domainesaintvincent.fr/ Samedi 2 avril

17h cours de cuisine autour de l’asperge verte avec Benoît Molin, disciple de Gaston Lenôtre, sur inscription



Dimanche 3 avril

10h30: visite de l’aspergeraie et de l’histoire du domaine St Vincent

10h à 15h: concours de dessin pour enfants 8/12 ans (thème Nature) Remise des prix à 16h30

11h à 14h30: Animation musicale avec repas (menu autour de l’asperge) – 28€ adulte /10€ enfant sur réservation au 06 69 41 09 16

15h: visite de l’aspergeraie et de l’histoire du domaine St Vincent Mallemort

dernière mise à jour : 2022-03-30 par Office de Tourisme de Mallemort Provence Tourisme / Office de Tourisme de MallemortProvence Tourisme / Office de Tourisme de Mallemort

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Mallemort Autres Lieu Mallemort Adresse Ville Mallemort lieuville Mallemort Departement Bouches-du-Rhône

Mallemort Mallemort Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mallemort/

Fête de l’asperge verte Mallemort 2022-04-02 was last modified: by Fête de l’asperge verte Mallemort Mallemort 2 avril 2022 Bouches-du-Rhône Mallemort

Mallemort Bouches-du-Rhône