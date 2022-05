Fête de l’artisanat, des fleurs, des plants et des arbres, fête du pain Saint-Brice-sur-Vienne Saint-Brice-sur-Vienne Saint-Brice-sur-VienneSaint-Brice-sur-Vienne Catégories d’évènement: Haute-Vienne

2022-05-26 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-26 18:30:00 18:30:00

Saint-Brice-sur-Vienne Haute-Vienne Saint-Brice-sur-Vienne Haute-Vienne Saint-Brice-sur-Vienne De 9h00 à 18h30. Repas à midi sur réservation. Animation l’après-midi. Ouvert à tous. Uniquement payant pour le repas. Organisée par le comité des fêtes de la Fabrique. De 9h00 à 18h30. Repas à midi sur réservation. Animation l’après-midi. Ouvert à tous. Uniquement payant pour le repas. Saint-Brice-sur-Vienne Saint-Brice-sur-Vienne

