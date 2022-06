Fête de la St-Golven Taupont, 3 juillet 2022, Taupont.

Fête de la St-Golven

Vieux bourg Taupont Morbihan Destination Brocéliande – CRTBretagne_

2022-07-03 – 2022-07-03

Taupont

Morbihan

Les habitants du Vieux bourg profite du début de l’été pour animer le village.

Le dimanche, après la messe patronale à 11h, place au repas champêtre (galette-saucisses sur réservation) à partir de 12h.

A 14h, l’association propose des jeux en bois et des balades en poneys pour les plus jeunes (réservation au 06 37 67 69 37) suivi d’un goûter avec des crêpes au goût sucré.

Enfin à 17h, place au spectacle « Elysée Moa » d’Eric de Dadelsen, clown et comédien amoureux des mots dans la lignée de Raymond Devos. Participation libre

lesamisduvieuxbourg@gmail.com +33 6 11 28 03 02

Les habitants du Vieux bourg profite du début de l’été pour animer le village.

Le dimanche, après la messe patronale à 11h, place au repas champêtre (galette-saucisses sur réservation) à partir de 12h.

A 14h, l’association propose des jeux en bois et des balades en poneys pour les plus jeunes (réservation au 06 37 67 69 37) suivi d’un goûter avec des crêpes au goût sucré.

Enfin à 17h, place au spectacle « Elysée Moa » d’Eric de Dadelsen, clown et comédien amoureux des mots dans la lignée de Raymond Devos. Participation libre

Taupont

dernière mise à jour : 2022-06-23 par Destination Brocéliande – CRTBretagne_