Fête de la Nature et de l’Eau Longpré-les-Corps-Saints Longpré-les-Corps-Saints Catégories d’évènement: Longpré-les-Corps-Saints

Somme

Fête de la Nature et de l’Eau Longpré-les-Corps-Saints, 26 juin 2022, Longpré-les-Corps-Saints. Fête de la Nature et de l’Eau Longpré-les-Corps-Saints

2022-06-26 09:30:00 – 2022-06-26

Longpré-les-Corps-Saints Somme Longpré-les-Corps-Saints Traditionnelle Fête de la Nature et de l’Eau qui aura lieu dans les marais de Longpré les Corps Saints. Départ en petit train devant la Mairie (pas d’accès en voiture dans les marais). Au programme :

* Vente de produits du terroir

* Découverte nature

* Balades guidées

* Concours de pêche

* Visite de huttes

* balade en poney

* Promenade en calèche

* Tir à l’arc

* Tir au but

Longpré-les-Corps-Saints

dernière mise à jour : 2022-02-04 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT DE LA BAIE DE SOMME

Longpré-les-Corps-Saints Somme