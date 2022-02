Fête de la Grande Lune Pfaffenheim, 26 juin 2022, Pfaffenheim.

Fête de la Grande Lune Pfaffenheim

2022-06-26 11:00:00 – 2022-06-26 20:00:00

Pfaffenheim Haut-Rhin

Sur le site de l’ancienne chapelle Saint-Léonard, dans la montée vers le Schauenberg. Diverses animations : chant et musique, Théâtre, saveurs du terroir, art et mémoire de savoir-faire, promenade à dos d’âne, animation et jeux d’enfant. Buvette et petite restauration sur place. Sanglier à la broche au déjeuner.

Théâtre, contes et légendes, musiques d’hier et d’aujourd’hui, mémoire de savoir-faire, animations et jeux pour enfants.

+33 3 89 78 53 15

Pfaffenheim

