2022-05-20 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-20 21:00:00 21:00:00

Seuil-d’Argonne Meuse Seuil-d’Argonne Meuse Festival de rue tout public !

Le festival s’annonce coloré et gai ! Faisons le plein de nouveautés et de sensations

après plusieurs mois de morosité ! Venez nombreux ! Programme sur http://marueprendlaire.org/cest-a-voir/

Ne loupez pas l’édition du dimanche le 22 mai de 11h au 19h à Pierrefitte-sur-Aire ! http://marueprendlaire.org/ Seuil-d’Argonne

