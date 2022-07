FESTIVAL LES Z’ETANGS D’ART : SPECTACLE – MERCI LÉON Rémering-lès-Puttelange, 13 août 2022, Rémering-lès-Puttelange.

Concert Coffee Potes.

Dans ce dernier spectacle, nous poursuivons notre vocation de passeurs d’émotions et de transmission du patrimoine musical français. Avec Merci Léon !, l’idée est d’offrir un spectacle de rue, frais, dynamique dans une scénographie travaillée. Nous avons conçu des arrangements sur-mesure écrits pour voix, piano et batterie, autour d’une caravane terriblement vintage dans une ambiance colorée et dynamique.

Ce spectacle, qui a un répertoire consacré à l’insouciance des congés payés, interroge le public et ses souvenirs de vacances en les intégrant comme matière première du spectacle.

Sous sa forme légère se cache une véritable histoire, des émotions fortes, des souvenirs précis, heureux ou douloureux. Avec son ton désinvolte, ce tour de chant officie comme une madeleine de Proust. Une voix, des mots, une musique. Par tous ses sens, le spectateur est plongé dans ses souvenirs de vacances.

Merci Léon ! parcoure donc l’histoire des congés payés instaurés en 1936 par Léon Blum. L’industrie paternaliste s’en empare, les milieux ruraux découvrent une nouvelle manière de vivre, de nouveaux rituels de société se mettent en place… Au fur et à mesure des morceaux choisis par nos trois artistes, Hélène, Christophe et Joan, un paysage des « vacances à la française » du début du XXème siècle à nos jours se dessine.

En s’inspirant des rencontres faites pendant toute la période de création, Coffee Potes a créé un spectacle où chaque spectateur sentira la légèreté et l’insouciance qu’induit un départ en vacances. Notre trio aux consonances jazzy, offre des vacances avant l’heure !

