FESTIVAL LES Z’ETANGS D’ART : CINEMA DE PLEIN AIR – L’APPEL DE LA FORÊT Grosbliederstroff, 8 juillet 2022, Grosbliederstroff.

FESTIVAL LES Z’ETANGS D’ART : CINEMA DE PLEIN AIR – L’APPEL DE LA FORÊT

Grosbliederstroff Moselle

2022-07-08 22:00:00 22:00:00 – 2022-07-08 23:45:00 23:45:00

Grosbliederstroff

Moselle

Grosbliederstroff

Direction l’Alaska des années 1890 avec L’Appel de la forêt, nouvelle adaptation du roman culte de Jack London. Un récit d’aventures et d’amitié entre un chercheur d’or solitaire et un chien au grand coeur.

Alliant prises de vues réelles et animation, le film raconte l’histoire du chien Buck, dont la paisible vie domestique bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traineau dans les étendues sauvages du Yukon en pleine ruée vers l’or. Il va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement vivre l’aventure de sa vie et trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître…

Sur le chemin, il va croiser la route de John, incarné par un Harrison Ford tout en barbe. Les deux vont apprendre à se connaître, s’apprivoiser et s’entraider, de sorte que leur vie en sera changée à jamais. Il fait une apparition furtive dans la bande-annonce mais c’est bien notre Omar Sy national que l’on retrouve au générique du film.

Grosbliederstroff

dernière mise à jour : 2022-07-01 par