FESTIVAL LES BARS BARS Varennes-en-Argonne Varennes-en-Argonne Catégories d’évènement: Meuse

Varennes-en-Argonne

FESTIVAL LES BARS BARS Varennes-en-Argonne, 21 mai 2022, Varennes-en-Argonne. FESTIVAL LES BARS BARS Bar Le Louis XVI 2 Rue du Pont Varennes-en-Argonne

2022-05-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-21 Bar Le Louis XVI 2 Rue du Pont

Varennes-en-Argonne Meuse Varennes-en-Argonne Venez célébrer l’arrivée du printemps en Argonne en découvrant des scènes musicales éphémères dans le cadre du festival de musique “Les barsbars”.

Vous pourrez ainsi profiter d’un concert du groupe “Paradoxal” qui vous proposera des reprises acoustiques par Dav et Phil, le 21 mai 2022, à Varennes en Argonne, au bar le Louis XVI.

Entrée libre. +33 3 29 80 71 95 Association Pays d’Argonne

Bar Le Louis XVI 2 Rue du Pont Varennes-en-Argonne

dernière mise à jour : 2022-05-05 par OT DU PAYS D’ARGONNE

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Varennes-en-Argonne Autres Lieu Varennes-en-Argonne Adresse Bar Le Louis XVI 2 Rue du Pont Ville Varennes-en-Argonne lieuville Bar Le Louis XVI 2 Rue du Pont Varennes-en-Argonne Departement Meuse

Varennes-en-Argonne Varennes-en-Argonne Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/varennes-en-argonne/

FESTIVAL LES BARS BARS Varennes-en-Argonne 2022-05-21 was last modified: by FESTIVAL LES BARS BARS Varennes-en-Argonne Varennes-en-Argonne 21 mai 2022 Meuse Varennes-en-Argonne

Varennes-en-Argonne Meuse