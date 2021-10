Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier FESTIVAL LA COMEDIE DU RIRE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

12 spectacles pour ce mois du rire du 11 Mars au 22 avril 2022 Après 2 ans d'annulation nous avons besoin de rire et l'équipe de Cocotte-minute nous concocte un joli menu, la programmation est en cours mais des humoristes sont déjà attendus comme Nicole Ferroni, Emeric Lompret ou Benjamin Tranie Plus d'informations à venir contact.cocotteminute@gmail.com +33 6 64 33 97 22 http://compagniecocotteminute.com/comedie-du-rire/ dernière mise à jour : 2021-10-15

