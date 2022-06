FESTIVAL ITINÉRANT – LETTRES PORTUGAISES Montmédy Montmédy Catégories d’évènement: Meuse

Meuse Montmédy La compagnie Les Ombres des Soirs est de retour dans le Pays de Montmédy pour un nouveau festival itinérant ! Du 20 au 24 juillet, 9 représentations de 6 spectacles différents seront données dans autant de villages et de lieux de patrimoine. Un véritable marathon artistique sur 5 jours. À Montmédy, à l’Église Saint-Martin, Ville Haute

le jeudi 21 juillet à 20h

« Lettres Portugaises » Théâtre/monologue – 1h10 – à partir de 14/16 ans

D’après un recueil de lettres attribué à Gabriel de Guilleragues (publié en 1669)

Marianne, une religieuse portugaise mise dans un couvent depuis son plus jeune âge, fait la rencontre d’un officier français, arrivé lors d’une campagne militaire. Ils deviennent amants mais une fois la campagne achevée au Portugal, l’officier s’en retourne en France. Le spectacle rassemble cinq lettres que Marianne écrit à celui à qui elle a destiné sa vie dès le premier regard. Ce recueil de lettres sublimes nous plonge au cœur d’un esprit tourmenté par un amour à sens unique. Spectacle à tarif libre.

Réservation conseillée via le site internet https://www.lesombresdessoirs.fr/. Eglise Saint-Martin Citadelle Montmédy

