Morbihan Concoret Le Festival des Forêts Légendaires, organisé par le Centre de l’Imaginaire Arthurien, en partenariat avec de l’Oust à Brocéliande Communauté, a pour projet de rassembler toutes les forêts légendaires du monde pour agir à la protection et la diffusion du patrimoine immatériel. Au programme : des concerts en forêt, spectacles de contes et conférences consacrés aux forêts légendaires de France et du monde entier. conctact@centre-arthurien-broceliande.com +33 2 97 22 79 96 http://www.centre-arthurien-broceliande.com/ Concoret

