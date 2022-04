FESTIVAL DE SCULPTURE SUR PIERRE Euville Euville Catégories d’évènement: Euville

FESTIVAL DE SCULPTURE SUR PIERRE Euville, 27 mai 2022, Euville. FESTIVAL DE SCULPTURE SUR PIERRE Carrières d’euville 32 chemin de Gonfontaine Euville

2022-05-27 – 2022-06-04 Carrières d’euville 32 chemin de Gonfontaine

Euville Meuse Euville Artistes sur site de 9h à 18h.

Œuvre participative avec le public sous la direction d’un sculpteur de 17h à 19h/

animations les week-ends carrieredeuville.cc-cvv@orange.fr +33 6 71 51 12 93 Carrières d’euville 32 chemin de Gonfontaine Euville

