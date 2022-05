Festival de poésie “Moins les murs” Hagetmau Hagetmau Catégories d’évènement: Hagetmau

Festival de poésie “Moins les murs” Hagetmau, 26 mai 2022, Hagetmau. Festival de poésie “Moins les murs” La Crypte de Saint Girons 789 avenue Corisande Hagetmau

2022-05-26 – 2022-05-28 La Crypte de Saint Girons 789 avenue Corisande

Hagetmau Landes Hagetmau Landes Du 26 au 28 mai, Festival dans la crypte de Hagetmau et ses jardins. Ateliers, rencontres, lectures musicales. Possibilité de se restaurer sur place. Toute la journée, nombreux ateliers, écriture, gravure, reliure…, théâtre, danse, lecture.

Toutes les activités sont en accès libre à l'exception des ateliers.

+33 6 03 45 14 82

Toutes les activités sont en accès libre à l’exception des ateliers. Jean Louis Tastet

La Crypte de Saint Girons 789 avenue Corisande Hagetmau

