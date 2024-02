FESTIVAL DE LA GRANDE FA’BRIQUE CASCADEUR & L’ENSEMBLE ORCHESTRAL ÉPINAL LA BELLE IMAGE THEATRE DE LA ROTONDE Thaon-les-Vosges, vendredi 29 mars 2024.

Vendredi

À travers 4 albums, Cascadeur c’est une pop électro où se croisent claviers et voix aériennes évoluant sur des textes en anglais et en français dans la lignée d’un Christophe. Pour cette création live unique, Cascadeur, entouré de son groupe, des musiciens de l’Ensemble Orchestral Épinal la belle image et d’un chœur d’enfants , vous propose ses titres emblématiques voire aussi des titres inédits, nouvellement arrangés. Ce sera du très grand Format avec 80 artistes sur scène.

Cascadeur, piano et voix

Chœur d’enfants des classes à horaires aménagés musique du collège Jules Ferry d’ÉpinalTout public

20 EUR.

THEATRE DE LA ROTONDE Avenue Pierre de Coubertin

Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est

