LA DOUNOUSIENNE_RANDO VTT ET ROUTE Dounoux, dimanche 28 avril 2024.

LA DOUNOUSIENNE_RANDO VTT ET ROUTE Dounoux Vosges

Dimanche

L’édition de notre Dounousienne 2024 aura lieu le dimanche 28 avril dès 7 h à Dounoux.

Nous vous attendons nombreux, vététistes, cyclotouristes et cyclistes, débutants ou confirmés, munis de votre vélo/VTT musculaire ou à assistance électrique, dès 7h à l’école de Dounoux pour les inscriptions.

Le café sera offert au départ et une boisson à l’arrivée.

Nous vous avons préparé 4 parcours VTT et 3 parcours route.

Afin de faire plaisir à toutes et tous, nous les avons adaptés à tous les niveaux sportifs, du débutant au confirmé.

Distances:

VTT

– 12 km D+ 200 m

– 25 km D+ 549 m

– 35 km D+ 717 m

– 45 km D+ 1013 m

ROUTE

– 50 km D+ 555 m

– 83 km D+ 938 m

– 118 km D+ 1566 m

Tarifs

– VTT 5€ pour le circuit de 12 km, 7 € pour le circuit de 25 km et 9 € pour les circuits de 35 et 45 km.

– ROUTE 7 € licenciés et 9 € non licenciés.

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Casque obligatoire.

Inscription sur place.Tout public

9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 07:00:00

fin : 2024-04-28 14:00:00

Rue des Ecoles

Dounoux 88220 Vosges Grand Est

L’événement LA DOUNOUSIENNE_RANDO VTT ET ROUTE Dounoux a été mis à jour le 2024-03-05 par OT EPINAL ET SA REGION