Un, Deux, Tr…ad invite… Naragonia 27 et 28 avril 2024 Espace Flambeau | Mirecourt 10,00 €

La date du « fameux » bal folk de Mirecourt change : il se se tiendra cette année le 27 Avril 2024!

Les groupes invités sont :

en première partie, le groupe « local » Viendez-Voir ,

, et un groupe professionnel : Naragonia!

« Pascale Rubens et Toon Van Mierlo, membres du groupe Naragonia, sont les maîtres de la création musicale délicieusement envoûtante. Leur duo a vu le jour en 2003 lors du festival Andanças au Portugal, et depuis, ils enflamment les scènes d’Europe avec leurs compositions originales. Avec 9 CD à leur actif, ils ont laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique folk, inspirant des artistes du Portugal à la Russie, de la Suède aux États-Unis.

Ils ont également collaboré avec divers projets, du théâtre aux groupes étrangers, et leur histoire est marquée par des voyages passionnants et des rencontres exceptionnelles. En plus de cela, Naragonia a été nominé pour les Flanders Folk Awards, en reconnaissance de leur talent.

Toon Van Mierlo, multi-instrumentaliste talentueux, a suivi une trajectoire musicale diversifiée, de la cornemuse irlandaise à la clarinette en passant par l’accordéon diatonique, tandis que Pascale Rubens a commencé avec le violon, mais a été conquise par l’accordéon diatonique. Elle a également joué dans d’autres groupes avant de former Naragonia en 2003.

Les deux artistes vont/ont célébrer(é) les 20 ans d’existence de Naragonia en décembre 2023.

Une équipe musicale dynamique à ne pas manquer ! «

Buvette et gâteaux sur place.

