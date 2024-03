RENCONTRE MACHINES SONORES, PLASTICIEN Musée de Mirecourt Mirecourt, dimanche 28 avril 2024.

Rencontre Machines sonores, plasticien

François Klein est artiste plasticien et réalise notamment des machines sonores… Il présente son parcours, son travail et ses curieuses et ingénieuses machines sonores. Elles sont le fruit de recherches autour du son et réalisées en grande partie avec des matériaux de récupération. Entre explications techniques et démonstrations sonores, François Klein vous fait découvrir son univers artistique.

Tout public dès 7 ans.

Réservation conseillée (jauge limitée).Tout public

Début : 2024-04-28 11:00:00

fin : 2024-04-28 11:45:00

Musée de Mirecourt Cours Stanislas

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est info@musee-mirecourt.fr

