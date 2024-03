Festival Chantons sous les Pins Salle des fêtes Aurice, vendredi 29 mars 2024.

Festival Chantons sous les Pins Salle des fêtes Aurice Landes

Chantons sous les pins à Aurice propose cette année

DIRTY OLD MAT 1ère partie puis FAUT PAS POUSSER MÉMÉ en 2de partie.

Mat trimbale sa gueule et ses histoires en compagnie de ses guitares, de sa boite à rythme et de ses harmonicas. Seul sur scène, ce dealer de chansonnettes distille une musique qui oscille entre chanson française, folk, rock et java. Un personnage attachant qui livre ses impressions et son vécu avec une voix éraillée et la plume incisive d’un punk au cœur tendre.

C’est un groupe d’amis qui existe depuis l’an 2000 (certainement un lien avec le fameux bug…). Ce qui nous tient depuis tout ce temps, c’est le plaisir de jouer ensemble et avec le public. En toute immodestie, on peut dire que ça se ressent sur scène et que les gens vivent bien souvent une expérience en immersion dans notre univers plutôt qu’un simple concert. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Salle des fêtes 14 rue des Pastous

Aurice 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine secretaire.chantons@gmail.com

