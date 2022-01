FESTI’CUIVRES / PHIL JAZZ BAND Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

FESTI’CUIVRES / PHIL JAZZ BAND Bar-le-Duc, 30 janvier 2022, Bar-le-Duc. FESTI’CUIVRES / PHIL JAZZ BAND Bar-le-Duc

2022-01-30 16:00:00 16:00:00 – 2022-01-30 18:00:00 18:00:00

Bar-le-Duc Meuse Dirigé par Philippe Chodet. Le « Phil Jazz Band » est composé d’une vingtaine de musiciens amateurs.

Il s’inscrit dans la pure tradition du Big Band en présentant tous les pupitres de l’orchestre : Saxophones, trompettes, Trombones, et une section harmonique et rythmique piano, guitare, basse, batterie, percussions, auxquels s’ajoutent les voix puissantes d’Alexandra et Bertrand Bar-le-Duc

