Concert Alula, dimanche 12 février 2023 à 17h à la Ferme d’en Haut Dimanche 12 février 2023, 17h00 Ferme d’en Haut

Sur réservation, tarif 8€ ou 5€

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Tarifs : Plein : 8 € Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour). Spectacles jeune public : 6 €, réduit : 4 €. Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre Paiement uniquement par espèces et chèques. Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront remises à la vente. Horaires de l’exposition Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre. Visite de groupes sur demande et sur réservation.

Alula proposé par Jazz à Véd’à

Au début des années deux mille, Christophe Lehoucq crée Alula, du plumage des oiseaux… Parmi ses inspirations, le saxophoniste et claviériste cite volontiers l’Ecole de Canterbury, les musiques orientales et africaines, le jazz européen. Alula s’appuie sur des rythmes puissants, parfois binaires, souvent dansants et toujours percussifs dans des ambiances poly-rythmiques éthio-jazz.

Le sextet privilégie les mouvements d’ensemble plutôt que les exploits individuels : contrepoints, chœurs, fanfare sont servis par les envolées de la guitare en style rumba congolaise, rock ou éthérées. Emati chante en anglais, espagnol et français. Sa voix chaude d’alto et ses modulations naviguent autant dans le flamenco que dans la world jazzy. Les cinq « Mwinda » sont des tourneries, entre berceuses et prières, dans lesquelles les vocalises répondent aux phrases légèrement nasillardes du khên (orgue à bouche de l’Asie du sud-est), sur fond d’atmosphère extrême-orientale.

1ère partie : Département Jazz du CRD de Tourcoing

Tarif 8€ ou 5€, réservation au 03 20 31 90 50 auprès de Jazz à Véd’à



Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq