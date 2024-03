Balade naturaliste : nuit de la Chauve-souris au Musée Villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

C’est la Nuit des Musées au sein du Musée de Plein Air ! Profitez-en pour découvrir les reines de la nuit : les Chauves-Souris. Les écogardes vous expliqueront les mythes et les croyances mais aussi la réalité sur le monde fascinant de ces mammifères volants. Vous pourrez également les entendre grâce à un appareil qui rend leurs cris audibles.

Rendez-vous : 20h – Entrée du Musée de Plein Air, 143 rue Colbert – VILLENEUVE D’ASCQ

Bon à savoir : prévoir des habits chauds et une lampe frontale ou à main (couleur rouge si possible).

Durée : 2h

Contact : MEL au 03 20 63 11 26

Villeneuve d’ascq Musée de Plein Air, 143 rue Colbert Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320631126 »}]