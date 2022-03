Féria Istres, 17 juin 2022, Istres.

Féria Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres

2022-06-17 – 2022-06-19 Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat

Istres Bouches-du-Rhône

Une programmation de premier choix digne des plus grandes Ferias françaises, qui fait de la ville d’Istres une ville taurine d’excellence. Ce rendez-vous istreen s’impose en effet chaque année un peu plus avec la qualité du spectacle proposé : des affiches complètes (“no hay billetes”), des cartels de renom et une ville qui bat pendant tout un week end au rythme des penas et bandas.



Au programme pour cette année, 4 corridas d’exception et une novillada dans les magnifiques arènes du Palio d’Istres du vendredi au dimanche.

Retrouvez le programme complet des cartels 2022 en téléchargement.



Le public pourra retrouver pendant trois jours devant les arènes, le village feria, avec ses bodegas qui proposeront des plats traditionnels… Le tout, au son des musiques festives. Des animations taurines seront présentes tout au long du week-end, ainsi que de nombreuses expositions de ” la Feria de l’art “. Les rues du centre-ville seront animées par les traditionnelles peñas et bandas venues de toute la France, qui vous feront vibrer et sauter.

La Feria d’Istres se déroule dans les arènes du Palio, inaugurées en 2001. Bâties à l’emplacement des anciennes arènes municipales, cette plaza accueille chaque année au mois de juin les meilleurs toreros du moment lors de corridas exceptionnelles.

