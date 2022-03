FASO – FESTIVAL AFRICAIN SOLIDAIRE Sampigny, 3 juillet 2022, Sampigny.

Le Festival Africain SOlidaire a lieu tous les deux ans à SAMPIGNY depuis 2006 et accueille plusieurs milliers de visiteurs.

La reconstitution d’un village africain vous plongera dans le quotidien de ses habitants. Le maquis permettra de vous restaurer et de déguster des boissons africaines. Vous participerez à la vie du village à travers différentes activités (transformation du mil en farine, corvée d’eau…).

Des artisans présenteront leur savoir-faire, bijoutier, batikier et sculpteur sur pierre de savon. Sans oublier le marché aux épices.

Les danses de masques traditionnels, thème principal du festival, vous surprendront et vous enchanteront. Les musiques et le conteur vous transporteront.

Vous pourrez voir diverses expositions et acquérir des pièces d’artisanat originales sur le marché humanitaire.

Lors de ce festival vous dialoguerez, échangerez, partagerez et rencontrerez la culture africaine… de quoi éprouver un dépaysement certain !

appel@ecole-appel.fr +33 3 29 90 72 08 http://www.ecole-appel.fr/APfaso.html

