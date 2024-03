EXPOSITION SAINT-EXUPÉRY Palavas-les-Flots, vendredi 8 mars 2024.

EXPOSITION SAINT-EXUPÉRY Palavas-les-Flots Hérault

Du vendredi 8 mars au samedi 6 avril Exposition « Saint-Exupéry » en partenariat avec le ministère de la culture et de la francophonie Entrée libre et ouvert à tous Médiathèque Saint-Exupéry Infos 04 67 50 42 49

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

L’événement EXPOSITION SAINT-EXUPÉRY Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2024-02-29 par OT PALAVAS-LES-FLOTS