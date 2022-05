Exposition – Rétrospective du Munster Jazz Festival Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Rétrospective du Munster Jazz Festival En 35 années d'existence, le Munster Jazz Festival a vu défiler une véritable pléiade d'artistes internationaux. L'Association du Festival ainsi que la Médiathèque vous proposent une plongée dans le temps, à travers de nombreux documents ayant émaillé la manifestation. Photos, affiches, caricatures signées par le clarinettiste et dessinateur Michel « Boss » Quéraud et autres archives inhérentes à l'histoire musicale de la vallée ; un véritable parcours initiatique est, pour la première fois, proposé au public. De quoi satisfaire les amateurs les plus exigeants, comme les curieux qui souhaitent (re)vivre les grandes heures d'un passé plus ou moins lointain. Tout public Entrée libre

