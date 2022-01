EXPOSITION « RAYMOND DEPARDON – COMMUNES. » Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

EXPOSITION « RAYMOND DEPARDON – COMMUNES. » Montpellier, 16 février 2022, Montpellier.

2022-02-16 – 2022-04-24

Venez découvrir la nouvelle exposition « Raymond Depardon – Communes » du 16 février au 24 avril 2022 au Pavillon Populaire. Découvrez Communes, la dernière série de Raymond Depardon, une exploration dans l'arrière pays montpelliérain à la découverte des villages jadis menacés par l'écocide de l'exploitation par une compagnie texane du gaz de schiste. Dans l'exposition Communes, sous l'égide du commissaire Gilles Mora, Depardon laisse la place au paysage en traitant les habitants presque comme des présences fantomatiques. Plus d'informations à venir Pass sanitaire obligatoire
+33 4 67 66 13 46 https://www.montpellier.fr/506-les-expos-du-pavillon-populaire-a-montpellier.htm

Détails Catégories d'évènement: Hérault, Montpellier
Lieu Montpellier

