Exposition photos Anne Margerie Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult, vendredi 29 mars 2024.

Exposition photos Anne Margerie Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult Calvados

Anne Margerie a grandi sur la Côte d’Opale. Jeune, elle se découvre le goût pour le dessin et la peinture. Après des années passées à Paris pour y mener ses études d’orthophonie à la Pitié Salpêtrière et y travailler, c’est en arrivant en Normandie, qu’éblouie par la lumière et les ciels de la Côte Fleurie, elle se prend de passion pour la photographie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-06-25

Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox & Bucks

Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie

