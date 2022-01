Exposition : Perspectives #2 Sélestat, 25 mars 2022, Sélestat.

Exposition : Perspectives #2 Sélestat

2022-03-25 14:00:00 – 2022-05-29 18:00:00

Sélestat Bas-Rhin Sélestat

0 EUR « Perspectives » est une exposition en deux parties, chacune présentant une sélection des œuvres nouvellement acquises par le FRAC Alsace en 2019 et 2020. Ce deuxième volet d’une grande diversité formelle donne à voir photographies, dessins, sculptures, objets, vidéos, nouveaux médias et performances. Les œuvres traitent de la relation de l’homme à son environnement, naturel ou virtuel, ainsi que la notion de (bio)diversité qui favorise une approche interdisciplinaire qui met en lien l’art avec la science, l’écologie, l’économie et la culture populaire. La sélection d’œuvres est complétée par une présentation des documents qui accompagnent le processus d’acquisition et montrent la manière de constituer une collection unique. Vernissage le 25/03 de 18h à 20h30 avec une performance de l’artiste Merhyl Lévisse, « Pot pourri ».

Deuxième volet de l’exposition « Perspectives », les œuvres traitent de la relation de l’homme avec son environnement, naturel ou virtuel

+33 3 88 58 87 55

