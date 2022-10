Exposition : « Nuances pastel » Touques, 3 mars 2023, Touques.

Exposition : « Nuances pastel »

Galerie des Créateurs Parvis de l’église Place Saint-Pierre Touques Calvados Parvis de l’église Galerie des Créateurs

2023-03-03 – 2023-04-23

Parvis de l’église Galerie des Créateurs

Touques

Calvados

Inspirés par le style scandinave, les artisans d’art imaginent des objets aux tonalités douces et poudrées.

Dans un esprit zen, des couleurs rafraîchissantes et lumineuses qui apportent pureté et délicatesse.

Des teintes gourmandes assumées : bleu ciel, vert d’eau, jaune paille, rose poudré…

Lignes, formes, matières se révèlent par des filiations et des savoir-faire qui se répondent.

Objets décoratifs et utilitaires – créations textiles – bijoux – luminaires

Vernissage le samedi 4 mars à 18h.

Inspirés par le style scandinave, les artisans d’art imaginent des objets aux tonalités douces et poudrées.

Dans un esprit zen, des couleurs rafraîchissantes et lumineuses qui apportent pureté et délicatesse.

Des teintes gourmandes assumées : bleu…

Parvis de l’église Galerie des Créateurs Touques

dernière mise à jour : 2022-10-11 par