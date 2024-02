EXPOSITION NICOLAS GZELEY HORS CADRE Montpellier, jeudi 28 mars 2024.

EXPOSITION NICOLAS GZELEY HORS CADRE Montpellier Hérault

espace balcon

Domaine Départemental Pierresvives

Montpellier

Du 28 mars au 27 avril 2024

Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 10h à 19h

Nicolas Gzeley propose une série de photographies axée sur la création de l’œuvre in situ. La connaissance de l’art urbain et les relations privilégiées qu’il entretient avec ses acteurs lui permettent de réaliser des clichés au cœur du processus créatif des plus grands noms de ce mouvement tels que Mode2, Futura, Lek et Sowat, Inti, Tanc… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 10:00:00

fin : 2024-04-27 19:00:00

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie serviceprogrammation@herault.fr

L’événement EXPOSITION NICOLAS GZELEY HORS CADRE Montpellier a été mis à jour le 2024-02-16 par PIERRESVIVES