Exposition : MuséoSciences – Trésors scientifiques des musées des Hauts-de-France Amiens, 9 juillet 2022, Amiens.

Exposition : MuséoSciences – Trésors scientifiques des musées des Hauts-de-France

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

2022-07-09 – 2022-11-06

Amiens

Somme

4 Une exposition originale, entre passé, présent et futur

Dans cette exposition originale intitulée MuséoSciences, le Musée de Picardie présente des objets méconnus et surprenants en provenance de nombreux musées de la région, ainsi que des pièces rarement présentées au public, sorties de ses réserves pour l’occasion. Le musée, lieu poussiéreux et immobile ? Certains préjugés ont la vie dure ! Celui-ci est pourtant bien loin de la réalité, tant les musées sont depuis toujours des lieux vivants, qui reflètent leur époque et leur territoire. Trait d’union entre passé, présent et futur, le musée aide les hommes à garder la mémoire de ce qui disparaît, à comprendre le monde et à écrire son avenir. Grâce aux innombrables objets collectés et conservés au fil du temps, les musées sont à la fois des points de rencontre entre sciences dures et sciences humaines et des lieux de découvertes pour tous les publics.

PROGRAMMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION

Projection : Le musée fait son cinéma ! :

• Documentaire consacré à Étienne Jules Marey (1830-1904), physiologiste et inventeur français : 3 juil. à 15h.

• Documentaire consacré à Édouard Branly (1844-1940), physicien et médecin originaire d’Amiens : 4 sept.à 15h.

Visites guidées :

• Visites guidées « MuséoSciences » : 23 juil. ; 6, 13, 17, 20 et 27 août à 14h30; 3 sept.; 29 oct.; 5 nov. à 15h.

• Visites guidées du volet « Hôtel-Dieu » : 30 juil. à 14h30, 24 sept. et 22 oct. à 16h.

• Visites Coups de projecteur : 10, 17, 24 et 31 juil. ; 14, 21 et 28 août ; 9 oct. et 4 nov. à 14h30, 15h30 et 16h30.

• Carte blanche à Laure Dalon, conservateur, commissaire de l’exposition : 9 juil. à 14h30.

• Visite réservée aux abonnés : 10 juil. à 11h.

• Carte blanche à Maya Derrien, conservatrice (contrepoints contemporains de l’exposition) : 17 juil. à 11h.

• Visite en famille « Curieuses curiosités » (7-12 ans, sur réservation) : 19 juil. ; 2 et 16 août à 15h.

• Bravez les interdits et touchez au musée avec « Prière de Toucher » : 6 et 27 juil. ; 10 et 24 août, de 14h à 16h.

• Visite Patrimoine naturel : visite couplée Musée de Picardie – patrimoine naturel d’Amiens, en partenariat

avec la Direction de l’action culturelle et du patrimoine, Amiens Métropole d’art et d’histoire : 3 sept. ;

15 oct. à 15h.

Points de Vue :

• Julie Jet, responsable pédagogique et culturelle et Nicolas Baduel, médiateur scientifique, Parc Zoologique

d’Amiens Métropole : 2 oct. à 15h.

• Richard Jonvel, archéologue médiéviste au Service Archéologie Préventive Amiens Métropole, et Agathe

Jagerschmidt-Séguin, conservatrice, responsable des collections archéologiques au Musée de Picardie :

16 oct. à 15h.

Conférences :

• Conférence par Alexandre Distribué, Les épidémies dans le nord du Royaume de France du Bas Moyen Âge à

l’Époque moderne : 3 sept. à 14h30.

• Rencontre avec Estelle Francès, co-fondatrice de la Fondation Francès à Senlis, Collectionner et promouvoir

l’art contemporain dans le versant Sud des Hauts-de-France : 22 sept. à 18h30.

• Présentation par Amy Benadiba, directrice-conservatrice au Centre Historique minier de Lewarde et

Marie-Pascale Prévost-Bault, conservatrice en chef à l’Historial de la Grande Guerre de Péronne, des objets

techniques et scientifiques du patrimoine minier et militaire : 13 oct. à 18h30.

Conférences organisées par la Société des Antiquaires de Picardie :

• Pierre Clavel, Les méthodes de biologie moléculaire appliquées à l’archéologie avec l’exemple des cas amiénois

étudiés : 24 sept. à 14h30.

• Christophe Cloquier, Les équipements hydrauliques et aménagements fluviaux à l’époque médiévale à

Amiens : 22 oct. à 14h30.

La Fête de la science :

Le Musée de Picardie accueille le Village des Sciences du 10 au 14 oct. : de nombreux ateliers seront proposés

au public scolaire dans les salles du musée.

museedepicardie@amiens-metropole.com +33 3 22 97 14 00 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie

Amiens

