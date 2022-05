Exposition: Les arbres remarquables du Morbihan Mauron Mauron Catégories d’évènement: Mauron

Exposition: Les arbres remarquables du Morbihan
Médiathèque "Il était une fois…" 2 rue de la Libération
Mauron, Morbihan
8 juin 2022 – 5 août 2022

La Médiathèque Départementale du Morbihan vous présente "Les Arbres remarquables du Morbihan". Des lectures animées et des ateliers seront également proposés autour de ce thème. Visible aux heures d'ouverture de la Médiathèque.

+33 2 97 73 57 99

