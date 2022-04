Exposition lego Gamaches Gamaches Catégories d’évènement: Gamaches

La construction d’une mosaïque géante (sous réserve de disponibilité). gamaches@wanadoo.fr +33 3 22 61 24 60 Des stands exposition

Des stands de ventes professionnels et de collections privées

Des stands de construction libre Lego et Duplo

Un stand de démonstration du logiciel Studio, permettant de faire des constructions virtuelles en lego.

Des stands d’animations diverses

La construction d'une mosaïque géante (sous réserve de disponibilité).

