EXPOSITION : “L’ART EN ASCENSION” Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

EXPOSITION : “L’ART EN ASCENSION” Saint-Mihiel, 26 mai 2022, Saint-Mihiel. EXPOSITION : “L’ART EN ASCENSION” Place des Moines Palais abbatial Saint-Mihiel

2022-05-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-29 19:00:00 19:00:00 Place des Moines Palais abbatial

Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel Artistes, Visiteurs, Amoureux de l’Art, nous y voilà, prêts à vous recevoir lors de l’exposition « L’Art en Ascension » qui se tiendra les 26, 27, 28 et 29 Mai prochain, avec le soutien de la municipalité. Cette exposition se tiendra au Palais Abbatial de Saint-Mihiel (55). Vous aurez l’occasion de découvrir le travail de : Isabelle ADELUS

Martin BANVILLE

Gabriel BELTRA

Jean BERGERON

Léo CAPPUCIO

Olivier CHAZOT

Gregory DUPONT

Phil DONNY

Sophie GAUTHIER CERUTTI

Valérie CERUTTI

Pierre HERVELIN

Danièle JOLY

Sylvain LANG

Jean-Marie LORSON

Elvis MAGALHAES

Pierre MESSANG

Ivana MINAFRA

Milutin MRATINKOVIC

Lydie PACAUD

Wayne SLEETH

Younoussa TRAORÉ

L’Ecole d’Art de Saint-Mihiel

et le Parrain de l’exposition Lionel SABATTÉ « Le plus grand Art est de vivre une vie ordinaire d’une manière extraordinaire… » http://www.lartenascension.com/ Place des Moines Palais abbatial Saint-Mihiel

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Saint-Mihiel Adresse Place des Moines Palais abbatial Ville Saint-Mihiel lieuville Place des Moines Palais abbatial Saint-Mihiel Departement Meuse

Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel/

EXPOSITION : “L’ART EN ASCENSION” Saint-Mihiel 2022-05-26 was last modified: by EXPOSITION : “L’ART EN ASCENSION” Saint-Mihiel Saint-Mihiel 26 mai 2022 Meuse Saint-Mihiel

Saint-Mihiel Meuse