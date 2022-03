Exposition ” Je mange donc je suis” Samadet, 21 mai 2022, Samadet.

Exposition ” Je mange donc je suis” Route d’Hagetmau Musée de la faïence Samadet

2022-05-21 10:00:00 – 2022-11-13 18:30:00 Route d’Hagetmau Musée de la faïence

Samadet Landes Samadet

“En quoi l’Homme, en tant qu’espèce, se définit-il par ce qu’il mange ?

L’exposition “Je mange, donc je suis” explore les facettes biologiques, culturelles et écologiques d’un sujet qui touche tout un chacun : l’alimentation.

Dans une mise en scène parfois décalée, le parcours alterne thèmes de fond, débats de société et sujets « surprises ». À la croisée entre passé et présent, culture et nature, art et sciences, l’alimentation nourrit les estomacs, les esprits et les imaginaires.

Elle présentera les patrimoines culinaires et les manières de table à travers le monde, avant d’aborder en 2023, les questions environnementales liées à la production de ressources pour nourrir l’humanité d’aujourd’hui et de demain.

De quoi rassasier les plus gourmands… de connaissances !”

+33 5 58 79 13 00

F.Belotti_MFAT_Dpt40

Route d’Hagetmau Musée de la faïence Samadet

dernière mise à jour : 2022-03-23 par