Exposition Jan VOSS « Plis & Contours » Colmar, 2 juillet 2022, Colmar.

Exposition Jan VOSS « Plis & Contours »

4 rue Rapp Colmar Haut-Rhin

2022-07-02 – 2022-10-02

Colmar

Haut-Rhin

Jan Voss est né en 1936 à Hambourg (Allemagne). Il vit et travaille entre Paris et Berlin. Après des études à l’Académie des Beaux-Arts de Munich entre 1956 et 1960, le peintre allemand s’installe définitivement à Paris. Il fut professeur à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris où il enseigna de 1987 à 1992. Une monographie de Yves Michaud est parue en 2001 et une seconde de Anne Tronche est parue en 2015.

Il a fait l’objet de grandes expositions à travers l’Europe: au Musée des Beaux-Arts de Dunkerque en 2002, au Palais Synodal de Sens en 2008, ou encore au Museum Arnhem aux Pays-Bas en 2010.

+33 3 89 20 67 59

