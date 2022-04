EXPOSITION DES PEINTURES D’EMILIE FOURÉ – DEUX EN UN Mamers, 4 juillet 2022, Mamers.

Dessinatrice autodidacte, de nature contemplative, j’aime observer et représenter ce que je vois, ou qui je vois, à ma façon.

Je compose des aperçus de paysages en colorant, scalpant et collant hasardeusement des papiers, qui se rencontrent sans rendez-vous dans plusieurs œuvres.

L’œil circule d’un tableau à l’autre en retrouvant ces fragments communs. Il peut fixer partout l’horizon, la suite du voyage lui appartient.

Si on pousse plus loin la curiosité, il est possible de faire quelques rencontres dessinées.

Vous souhaitant bonne route…

Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h, dimanche et jour férié de 10h à 12h

+33 2 43 97 60 63

Office de Tourisme Maine Saosnois 50 Place Carnot Mamers

