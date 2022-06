Exposition de photographies Monte Siam La Ciotat, 1 juillet 2022, La Ciotat.

Exposition de photographies Monte Siam

Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat Bouches-du-Rhône

2022-07-01 – 2022-07-12







À quoi pouvait bien ressembler La Ciotat il y a 60 ans ?

Voyagez dans le temps et plongez dans le passé à l’Office de Tourisme de La Ciotat !



Grâce à la collection photo Monte Siam* (*où sommes-nous en provençal) des Archives de la Ville de La Ciotat, (re)découvrez de nombreux lieux de la ville des années 1960.



À l’aide des photographies réalisées en 2022, amusez-vous à reconnaître les quartiers, les places et les bâtisses d’antan. Comparez-les avec ceux d’aujourd’hui. Une touche de nostalgie pour les connaisseurs et un émerveillement pour ceux qui les découvrent.

Photographies proposées par le Service des Archives Municipales.

Venez comparer des clichés de La Ciotat d’hier et d’aujourd’hui.

bienvenue@destinationlaciotat.com +33 4 42 08 61 32 http://destinationlaciotat.com/



