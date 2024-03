EXPOSITION « CoBra & C° » Galerie du chemin Juigné-sur-Sarthe, dimanche 31 mars 2024.

30 Oeuvres à découvrir….

La Galerie du Chemin vous propose une nouvelle exposition de 30 œuvres originales sur papier le groupe CoBrA (pour Copenhague, Bruxelles, Amsterdam , villes de résidence des membres de ce groupe d’artistes) s’est nourri dans l’après-guerre d’un retour au naturel et d’une vision imaginaire chargée d’utopie. Son style gestuel, spontané, coloré, expressif et libre a exercé sur l’art occidental une profonde influence esthétique..

Ouvert le samedi et dimanche de 15h à 19h et en semaine sur RDV. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 15:00:00

fin : 2024-03-31 19:00:00

Galerie du chemin 2, Chemin de la Galerie

Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire galerie.du.chemin.72@gmail.com

