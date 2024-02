DESCENTE DE CAISSES À SAVON Nogent-le-Bernard, mercredi 1 mai 2024.

DESCENTE DE CAISSES À SAVON Nogent-le-Bernard Sarthe

Bricoles ta caisse et épates nous ! Ou viens admirer les pilotes et leur descente…

L’association du Comice des Nogentais organise une Descente de caisses à savon le mercredi 1er mai 2024 dans la côte des Josetteries, route de La Chapelle-du-Bois à Nogent-le-Bernard.

Ouvert à tous les bricoleurs et aventuriers de 12 à 15 ans accompagnés, et de 16 ans et plus.

Programme

De 10h à 12h paddock et descente test

De 14h à 17h course

Restauration sur place.

Inscription par mail à lesjojonogentais@gmail.com

Infos sur Facebook Comice des Nogentais .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 10:00:00

fin : 2024-05-01 17:30:00

Nogent-le-Bernard 72110 Sarthe Pays de la Loire lesjojonogentais@gmail.com

