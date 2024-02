VISITE DE LA FERME « LES ROUSSETS » EN CALÈCHE Juigné-sur-Sarthe, mercredi 1 mai 2024.

VISITE DE LA FERME « LES ROUSSETS » EN CALÈCHE Juigné-sur-Sarthe Sarthe

Venez découvrir le plaisir d’une promenade à la ferme unique en Sarthe avec un petit encas en fin de visite et la découverte des produits de la ferme.

Visite de la ferme à travers les prairies et les bois. Poulet de loué en liberté, vaches, veaux et taureau blonde d’Aquitaine, ruches, cheval, étang, bois , chevreuils selon leur bon vouloir…

Réservation obligatoire par téléphone (message vocal ou sms) et mail, départ assuré dès 5 personnes payantes.

RDV sous la halle. EUR.

les Roussets

Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire carole.daviere72@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 16:30:00

fin : 2024-09-30



